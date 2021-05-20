محاولات "ديمقراطية" لمنع صفقة بيع أسلحة أمريكية لإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في محاولة للضغط نحو إنهاء الأزمة الجارية بين الفلسطينيين وإسرائيل، يسعى نواب ديمقراطيون لمنع صفقة بيع أسلحة أمريكية لتل أبيب.

النائبة الأمريكية الديمقراطية، ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، قدمت مع عدد من زملائها التقدميين، الأربعاء، نصا يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة لإسرائيل.

ووفق مراقبين فإن حظوظ نجاح هذه المبادرة ضئيلة جدا لكنها تبيّن وجود تجاذبات بين الديمقراطيين حيال النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.



وجاء في بيان لأوكاسيو-كورتيز: "في الوقت الذي تعلو فيه أصوات كثر، بمن فيهم الرئيس (الأمريكي جو) بايدن دعما لوقف إطلاق النار، يجب ألا نرسل أسلحة (هجومية مباشرة) إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تطيل أمد العنف".

واعتبرت النائبة رشيدة طليب المتحدرة من أصول فلسطينية أن "الحقيقة المرة هي أن هذه الأسلحة تبيعها الولايات المتحدة إلى إسرائيل وهي على علم تام بأنها ستستعمل بغالبيتها لقصف غزة".

وفي الخامس من مايو/أيار الجاري، تبلّغ الكونجرس رسميا بصفقة بيع أسلحة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب القواعد البرلمانية، فإن لدى النوب مهلة تنقضي الخميس لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه.



لكن القادة الديمقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعدا للتصويت عليه.



وغالبية الأمريكيين اليهود يؤيدون الحزب الديمقراطي الداعم تقليديا لإسرائيل باستثناء بعض الأصوات المعارضة النادرة.

لكن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين دفع بديمقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة لتل أبيب. إلا أن المبادرة التقدمية الأخيرة تبقى محصورة بالجناح اليساري في الحزب.

وكان عدد من الديمقراطيين المعتدلين قد تباحثوا مطلع الأسبوع بشأن التقدّم بطلب لإرجاء صفقة بيع الأسلحة هذه، لكنهم عادوا وصرفوا النظر عن هذا الطرح في نهاية المطاف.



من جهتهم، أبدى الجمهوريون الأربعاء دعما مطلقا لإسرائيل. وحضّ أعضاء كثر في مجلس الشيوخ "بايدن وإدارته على الدفاع عن حليفتنا إسرائيل".



ومن بين هؤلاء السناتور المحافظ تيد كروز الذي وجّه عبر تويتر انتقادات حادة للنواب التقدّميين، معتبرا أنّهم يسعون إلى "ترقية من متحدثين باسم حماس إلى وزراء دفاع للحركة".



والأربعاء صعّد بايدن اللهجة خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيا إياه إلى احتواء التصعيد "اليوم" تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.



لكن بعد ليلة تاسعة من العنف المستمر، ازدادت الأربعاء حدّة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

