مسؤول في حماس: وقف إطلاق النار "وشيك، ربما خلال 24 ساعة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤول من حركة حماس إن وقف إطلاق النار "وشيك، ربما في غضون 24 ساعة".

وأضاف المسؤول لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن هناك "أجواءً إيجابية" حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل "بفضل دعم أشقائنا المصريين والقطريين" الذين اقترحوا حلولا مختلفة.

وقال :"المطالب العامة للشعب الفلسطيني لا تزال واضحة: إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي".

ولم يصدر بعد أي تعليق من إسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل.