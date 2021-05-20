"النواب" الأمريكي يقر تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكابيتول

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أيد مجلس النواب الأمريكي، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث شغب مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الأول الماضي.



وترتبط تلك أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول بأعمال تورط فيها مؤيدون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وشارك في تأييد الاقتراح عدد واضح من الجمهوريين الذين تحدوا مساعي زعامات الحزب لمنع إقراره، بحسب وكالة رويترز.

وعلى مدى اليومين الماضيين سعى زعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لإجهاض مشروع القانون.

وتقدم بهذا المشروع الحزبان الرئيسيان لإنشاء لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي خلّفت خمسة قتلى.

وأيد 252 من أعضاء مجلس النواب إنشاء اللجنة مقابل اعتراض 175 عضوا. وسيحال مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ.

ويشير عدد الجمهوريين الذين أيدوا التحقيق المستقل، وهو 35 من بين 211 عضوا جمهوريا، إلى حدوث تصدعات في جبهة دفاع الحزب عن ترامب في تصويت رئيسي.

ويواجه عدد من الموقوفين، ومن بينهم أعضاء في مجموعات مناهضة للحكومة وأخرى تنادي بتفوق العرق الأبيض، اتهامات بالتآمر العنيف، ويُعتقد أن وزارة العدل تنظر في توجيه اتهامات أكثر خطورة لهم، بإثارة الفتنة.

طالبت لجنة المراجعة الأمنية بالكونجرس الأمريكي، بإنشاء فرقة أمنية تسمى بـ"قوة رد سريع" دائمة وقادرة حماية مبنى الكابيتول، بشكل عاجل.