طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال قطاع غزة

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

قالت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، إن الطيران الإسرائيلي شن غارات على شمال قطاع غزة.



غارات تأتي بعد دقائق من دوي صافرات الإنذار في جنوبي إسرائيل مع توالي إطلاق الصواريخ من غزة في بداية اليوم الحادي العشر لعملية "حارس الأسوار" الإسرائيلية.

فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع وعدد من البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صاروخا سقط في مدينة بئر السبع و 3 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وسمعت أصوات انفجارات نتجت عن محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض الصواريخ المنطلقة في غزة.

وقالت طواقم نجمة داود الحمراء، إنها قدمت الإسعافات لـ 15 إسرائيليا أصيبوا بجروح خلال ساعات نهار الأربعاء بينها إصابة متوسطة.

وأشارت إلى أنه منذ بداية عملية (حارس الأسوار) قدمت الإسعافات لـ 345 إسرائيليا و247 مصابا بالصدمة.

كان الجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الأربعاء، قصف "مستودعات أسلحة" و"بنى تحتية عسكرية" في منازل عدد من قيادات حركة "حماس" في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل، الأربعاء، غارات ليلية على قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ على مستوطنات غلاف غزة.