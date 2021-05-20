شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تستفز الصين بطريقة خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الصين اليوم الخميس، إن سفينة حربية أمريكية دخلت مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة في بحر الصين الجنوبي، في أحدث تراشق بين البلدين فيما يتعلق بمطالبات بكين بالسيادة في هذا الممر المائي.

وقالت قيادة القطاع الجنوبي بالجيش الصيني إن السفينة الحربية الأمريكية، كيرتس ويلبور دخلت المياه بالقرب من جزر باراسيل دون إذن، وأضافت أن سفنها وطائراتها تعقبتها.

ومضت قائلة، إن الصين تعترض على التحرك الأمريكي الذي قالت إنه يمثّل انتهاكا لسيادتها ويقوض السلم والاستقرار بالمنطقة.

وأصبح بحر الصين الجنوبي واحدا من نقاط كثيرة مثار توتر في العلاقات الصينية الأمريكية، إذ ترفض واشنطن ما تصفه بمطالب إقليمية غير مشروعة في البحر الغني بالموارد الطبيعية. وتسارعت وتيرة عبور سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي في السنوات الأخيرة، في استعراض للقوة في وجه المزاعم الصينية.

وأصدرت البحرية الأمريكية لاحقا اليوم الخميس بيانا قالت فيه إن السفينة الحربية كيرتس ويلبور، "أكدت حقوق الملاحة وحرية الإبحار" قرب جزر باراسيل التي تتنازع الصين وتايوان وفيتنام السيادة عليها.