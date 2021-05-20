70 قذيفة من غزة على إسرائيل في "نصف يوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، رصد إطلاق نحو 70 قذيفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في الـ 12 ساعة الماضية.

وقال المتحدث بلسان ؤ، في تغريدة له: "منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا أطلقت نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضاف: "سقطت 10 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية 90 % منها وفق سياسة الاعتراض".

ومنذ بداية الحملة أطلق 4070 صاروخا من غزة نحو إسرائيل حيث سقط 610 داخل غزة.

وقُتلت فلسطينية وأصيب 8 آخرون، الخميس، جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الطيران الإسرائيلي شن غارات على منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع.

وتوقعت تقارير إعلامية إسرائيلية إنهاء العملية العسكرية "حارس الأسوار" في غزة، الخميس أو الجمعة، وذلك وسط تضارب حول إن كان ذلك سيتم بشكل أحادي من جانب تل أبيب أو بموجب اتفاق مع الفلسطينيين.

والمفتاح لتحديد موعد اقتراب وقف العملية سيكون التئام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي لم يجتمع الليلة الماضية ولم يتم تحديد موعد لانعقاده في الساعات المقبلة.

وكان وزير الطاقة يوفال شتاينيتس أشار إلى أنه في حال وجود قرار بوقف أحادي لإطلاق النار فإنه لن يتم الإعلان عنه مسبقا.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) : "يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم خاطف على غزة قبل وقف إطلاق النار".