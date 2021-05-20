ترامب يهاجم تحقيقا جنائيا في نشاط عائلته التجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مدعية نيويورك لفتحها تحقيقا جنائيا في نشاط عائلته الاستثماري والتجاري.



وقال ترامب في بيان صادر عنه إنه "يواجه هجوما وانتهاكا جائرا".

وأضاف:"ما من شيء أكثر فسادا من تحقيق يتلهف على جريمة.. سنتغلب على أي محاولة للمقاضاة".

ويجري مكتب مدعية نيويورك العامة لاتيشيا جيمس تحقيقا فيما إذا كانت منظمة ترامب التي يقع مقرها في مدينة نيويورك قد قدمت تقييما خاطئا لأملاكها لضمان الحصول على قروض والحصول على مزايا اقتصادية وضريبية.

وقال فابيان ليفي المتحدث باسم جيمس في بيان: "نحن الآن نحقق مع منظمة ترامب في قضية جنائية بالتعاون مع مدعي مانهاتن".

وانتقد ترامب التحقيق أمس الأربعاء وقال إن دوافعه سياسية.

وأضاف الرئيس الجمهوري السابق: "مدعية نيويورك العامة شنت حرفيا حملة لمقاضاة دونالد ترامب حتى قبل أن تعرف شيئا عني". وجيمس ديمقراطية.

ويحقق سايرس فانس مدعي مانهاتن منذ أكثر من عامين في أنشطة ترامب التجارية والاستثمارية قبل توليه الرئاسة.

وقال مكتب فانس في سجلات المحكمة إنه يحقق في احتمال حدوث "سلوك إجرامي مكثف وممتد" في منظمة ترامب يشمل الاحتيال الضريبي والتأميني والتزوير في سجلات العمل.

من ناحية أخرى قالت صحيفة نيويورك تايمز في ساعة متأخرة أمس الأربعاء إن مكتب مدعية نيويورك العامة فتح تحقيقا جنائيا منذ أشهر مع ألن ويسلبرج الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب فيما يتعلق بقضايا ضريبية وإنه أعلم الشركة بالأمر في خطاب أرسله في يناير كانون الثاني.

ويتحرى المحققون ما إن كان قد تم دفع ضرائب عن مزايا عينية قدمها ترامب إلى ويسلبرج وتشمل سيارات ومصاريف تعليم خاص بعشرات الآلاف من الدولارات لواحد على الأقل من أحفاده.