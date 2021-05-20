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«سامينا لايمستون» تبيع حصتها في «سيراميك رأس الخيمة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

20 مايو 2021

09:51 صباحا

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أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة بأنه تم إعلامها بأن شركة «سامينا لايمستون» قد قامت ببيع حصتها في الشركة والتي تبلغ 174.35 مليون سهم وتمثل ما نسبته 17.55% من رأس مال الشركة إلى شركة فالكون للاستثمار والتي بلغت نسبة مساهمتها 20.4% من إجمالي رأس مال الشركة.
يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد شهد في جلسة الأمس، تنفيذ 4 صفقات كبيرة على أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة بقيمة 379.37 مليون درهم على كميات بعدد 199.76 مليون سهم.

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