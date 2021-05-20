حماس تعلن استهداف قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين برشقات صاروخية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إطلاق رشقات صاروخية على قاعدتي تل نوف وحتسريم الجويتين فجر الخميس.

وكانت الكتائب قصفت في وقت سابق من يوم الأربعاء كلا من نتيفوت وأوفكيم وعسقلان وسديروت وموقع ناحل عوز.

يذكر أن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين أطلقتا في المجمل نحو 4 آلاف صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات الحالية تشير إلى أن وقف إطلاق نار محتمل سيدخل حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة المقبل.