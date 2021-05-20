بسبب ضيق الوقت .. علاء الظواهري يشكك في قدرة إثيوبيا في حجز 13.5 مليار متر خلال الفترة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - قال علاء الظواهرى، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن مصر قادرة على مواجهة الملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي، من خلال تخزين السد العالي، حيث نستطيع تعويض العجز المتوقع والبلغ 13.5 مليار متر مكعب، والذي تنوي أديس أبابا حجزه خلال عملية الملئ.

وقال "الظواهرى" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز: مصر تستطيع التعامل مع الملء الثاني دون أن يحدث أضرار مباشرة أو أضرار سريعة، لكن في نفس الوقت فإن الملء الثاني ينقص من قدرة السد العالي على المرونة مع التعامل في حالات الجفاف الممتد، مشككًا في قدرة إثيوبيا في حجز 13.5 مليار متر خلال الفترة المقبلة، بسبب ما سماه "ضيق الوقت".

وعن تأثير تلك الخطوة، قال: لن يكون هناك تأثير لوجود تخزين السد العالي، فلن يكون هناك أي تاثير على حصة المياه هذا العام"، مستنكرا الخطوة الإثيوبية قائلا: "الملء الثاني ليس مقبولا ونحن ضد هذا الملء لأنه يخالف الاتفاقيات وضد إعلان المبادئ".