عودة قرارات منتصف الليل إلى تركيا وأسعار البنزين في البداية

تعتزم السلطات التركية، رفع سعر البنزين والديزل بمقدار 10 قروش للتر، في خطوة جديد من شأنها إثقال كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحسب معلومات أدلت بها مصادر داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز التركية (EPGİS)، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

ويبلغ سعر لتر البنزين في إسطنبول 7.09 ليرات، وفي إزمير 7.16، وفي العاصمة أنقرة يباع بـ7.15 ليرة.

فيما يتراوح سعر لتر الديزل في إسطنبول 6.45، و6.47 ليرة، وفي إزمير بين 6.52، و6.54، وفي أنقرة يتراوح بين 6.51 و6.53 ليرة.

يشار إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري؛ استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر الذي شكل عبئًا على كاهل المواطنين.

كما تأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة