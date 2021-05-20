الليرة التركية تواصل رحلة هبوطها هذا العام

نزلت الليرة التركية حوالي 0.8% مقابل الدولار، لتبلغ أدنى مستوياتها هذا العام وذلك بعد ضغوط عليها بفعل أرقام التضخم في الولايات المتحدة.

وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بلغت 8.473 دولار.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قفزت في أبريل نيسان بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما، مما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.

إلى ذلك، قال البنك المركزي التركي،، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس آذار. ويقل الرقم عن عجز توقعته رويترز عند 3.8 مليار. وكان عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير شباط عند 2.585 مليار دولار.

وسجل ميزان المعاملات الجارية عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.