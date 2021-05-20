شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: الفساد أصبح السياسة التي دأب عليها حزب العدالة والتنمية بتركيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

قال زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إن الفساد أصبح السياسة التي دأب عليها حزب العدالة والتنمية، الحاكم.



جاء ذلك خلال فيلم وثائقي شارك فيه قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

الفيلم الوثائقي جاء تحت عنوان "عقلية الجهل"، والذي شدد فيه زعيم المعارضة التركية على أن حزبه نجح في عكس الصورة السيئة التي نشرها النظام الحاكم.

وأفاد قليجدار أوغلو بأن "أردوغان أصبح عبئًا على تركيا، حيث بات لا يستطيع أن يحكم البلاد"، معربًا عن سخريته من تصريح أدلى به الرئيس التركي في وقت سابق، حيث تعهد فيه بالقضاء على الفقر والفساد في البلاد خلال ثلاث سنوات ونصف.

وتحدى قليجدار أوغلو، أردوغان أن يجري انتخابات مبكرة في البلاد، مضيفًا "يجب على 83 مليون شخص الحضور إلى صندوق الاقتراع في أسرع وقت ممكن حتى لا يواجهوا مزيدًا من الآلام".

وأكد زعيم المعارضة أنه ليس لديه أي نية في أن يصبح رئيسا للجمهورية، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

على الصعيد نفسه قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، المعارض، مدحت سنجر، إن الرئيس أردوغان دخل "كيس الثعابين السامة" الذي يحذر منه، في إشارة لعصابات المافيا.

جاء ذلك تعليقًا من سنجر على تصريح أردوغان، مؤخرًا الذي قال فيه: “إن عصابات المافيا مثل الأفعى السامة، إذا دخلت معها نفس الكيس، فستوافق على ما سيحدث لك لاحقًا"، وذلك ردًا منه على زعيم المافيا سادات بَكَرْ، الذي فضح تعاونه معه ورجالاته في تجارة النفط والغاز والكوكايين والمخدرات.

وتشهد تركيا منذ أيام حالة من التلاسن بين نظام الرئيس أردوغان، وزعيم المافيا سادات بَّكَر، المقرب من الحكومة.

وقبل عام، غادر سادات بكر الأراضي التركية لكنه أطلق تصريحات حول العلاقات المثيرة بين كل من السلطة والسياسة والمافيا والصراع الذي يدور حول مراكز القوى في البلاد، وذلك عقب عملية أمنية استهدفت 48 من رجاله في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفضح زعيم المافيا التركي هذا الصراع بالتأكيد على أنه من أجل الحصول على حصة الأسد من الأموال التي تأتي من تجارة النفط والغاز بل المخدرات والكوكايين.

وفي إشارة إلى تصريحات زعيم المافيا سادات بكر التي طالت قيادات في الدولة، قال سنجر: “لا نجد من الضروري أن نتطرق إلى مقاطع الفيديو والتفسيرات المنتشرة حولنا اليوم واحدة تلو الأخرى. نحن ندرك أن هذه هي قمة جبل الجليد".

وفي بيان بعد اجتماع مجلس الوزراء، هذا الأسبوع استهدف أردوغان ضمنيا سادات بكر الذي يشغل الرأي العام التركي منذ أسبوعين، بسبب بمزاعم خطيرة سردها في مقاطع فيديو بثها مؤخرا. عبر يوتيوب.

وقال أردوغان: “إن عصابات الجريمة مثل الأفعى السامة، إذا دخلت معها نفس الكيس، فستوافق على ما سيحدث لك لاحقًا”.

وأكد الرئيس التركي متحدثا عن تصريحات سادات بكر، دون الكشف عن اسمه بشكل صريح: “سنقوم بتعطيل هذا السيناريو القذر”