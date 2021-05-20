شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 15 مدنياً شمال بوركينافاسو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولون أمس الأربعاء أن مسلحين مجهولين فتحوا النار وقتلوا 15 مدنيا في معمودية في بوركينافاسو، فيما قال الحاكم الإقليمي فى بيان، إن الهجوم وقع الليلة الماضية بقرية في شمال البلاد، ولم يتضح تحديدا من نفذ إطلاق النار ودوافعه.

وتقع بوركينافاسو في منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات إرهابية عدة، أعلن بعضها ولاءه لتنظيمي القاعدة وداعش، فيما تشهد بوركينافاسو زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية منذ عام 2015، وقتل رجل أيرلندي واثنين من الإسبان في هجوم على قافلة عسكرية في نهاية نيسان/أبريل.