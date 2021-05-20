شكرا لقرائتكم خبر عن «السلم والأمن الأفريقي» يكشف معلومات خطيرة حول انتشار الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي أمس اجتماعه الثاني، حول نزع الأسلحة الخفيفة والصغيرة في مناطق الصراعات.

وأفاد المجلس في بيان له، أن قارة أفريقيا تعاني من الانتكاس في قضية التداول غير المنضبط والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، حيث تصل حاليًا إلى مستويات حرجة في جميع المناطق مما أدى إلى زيادة الصراع المسلح في مناطق متعددة بالقارة.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأفريقي سيواصل جهوده لتعزيز وتحقيق الالتزامات الرامية إلى نزع الأسلحة الخفيفة والصغيرة غير المشروعة، وتقديم كل الدعم السياسي والتشغيلي الضروري للدول الأعضاء لتهيئة بيئة مواتية للأمن والاستقرار بشكل كامل وفعال ومستدام ودفع مسيرة التنمية المأمولة.

و ذكر البيان، أن الدول الأعضاء التي تعاني من ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة قدمت تحديثا موجزا، خلال الاجتماع الثاني، لإبراز جهودها في نزع الأسلحة.