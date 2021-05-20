شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يشدد على وقف العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأربعاء، في رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف، لبحث مساعي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال في القدس والضفة الغربية، والاطلاع على جهود الاتحاد الأوروبي والاتصالات التي يجريها مع جميع الأطراف للوصول إلى وقف العدوان.

وأكد رئيس الوزراء أولوية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في القدس، والانتهاكات بحق المواطنين واستخدام القوة المفرطة بهدف القتل تجاه الاحتجاجات السلمية في الضفة الغربية.

وثمن اشتية دعوة مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لوقف إطلاق النار، مشددا على أهمية إطلاق مبادرة سياسية من أجل إعادة إحياء عملية السلام وانهاء الاحتلال، من خلال العمل مع الرباعية الدولية.