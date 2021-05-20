شكرا لقرائتكم خبر عن «أونروا»: نحتاج 38 مليون دولار لتلبية احتياجات غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أمس، عن حاجتها الماسة إلى 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستفيان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن نداء الأونروا العاجل يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الفورية والقيام بالتدخلات الطارئة الأساسية في غزة، مشيراً إلى أن الأنشطة تغطي استجابة طارئة أولية مدتها 30 يوما من بدء التصعيد في 10 مايو، وستدعم ما يصل إلى 50.000 فرد يلتمسون الأمان في حوالي 50 ملجأ طوارئ محددا.

وأعرب دوجاريك، عن أمل منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، في إصدار 14 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، داعياً الجهات المانحة إلى التعجيل بمساهمتها لرفع مستوى الاستجابة لتتجاوب مع احتياجات السكان المتضررين.