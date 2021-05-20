مقتل فلسطينية وإصابة 8 آخرين بقصف إسرائيلي جنوبي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتلت فلسطينية وأصيب 8 آخرون، الخميس، جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الطيران الإسرائيلي شن غارات على منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع.

وتوقعت تقارير إعلامية إسرائيلية إنهاء العملية العسكرية "حارس الأسوار" في غزة، الخميس أو الجمعة، وذلك وسط تضارب حول إن كان ذلك سيتم بشكل أحادي من جانب تل أبيب أو بموجب اتفاق مع الفلسطينيين.

والمفتاح لتحديد موعد اقتراب وقف العملية سيكون التئام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي لم يجتمع الليلة الماضية ولم يتم تحديد موعد لانعقاده في الساعات المقبلة.

وكان وزير الطاقة يوفال شتاينيتس أشار إلى أنه في حال وجود قرار بوقف أحادي لإطلاق النار فإنه لن يتم الإعلان عنه مسبقا.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) : "يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم خاطف على غزة قبل وقف إطلاق النار".

وأضافت أن وزير الدفاع بيني جانتس أوعز بشن هجمات فاعلة على العديد من الأهداف الليلة الماضية ، ومن المرجح أن حركة حماس ستحاول أيضا تكثيف النيران قبل النهاية.

ودائما ما كانت إسرائيل تستبق وقف إطلاق نار بتنفيذ هجمات قوية وواسعة.

أما الهيئة العامة للبث الإسرائيلي فقالت: "تشير التقديرات إلى أنه بسبب ضغوط الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجب أن ينتهي القتال بحلول يوم الجمعة".

واستدركت في إشارة إلى أن قرار الوقف سيكون بشكل أحادي.. حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار، فلن يحدث على الفور، قد تلجأ حماس إلى إطلاق وابل من الصواريخ.. ربما على غوش دان (منطقة تل أبيب)، ما قد يؤدي أيضًا إلى رد إسرائيلي".

أما القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) فقالت إن "رد إسرائيل على واشنطن كان: ضغطكم يبعدنا عن التهدئة".

وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن نتنياهو طلب مؤخرا من الرئيس الأمريكي جو بايدن مهلة أقصاها الخميس من أجل إنهاء العملية.

ومع اقتراب انتهاء المهلة دون مؤشرات على إنهاء عملية " حارس الأسوار" فقد بادر الرئيس الأمريكي بايدن للاتصال مع نتنياهو الأربعاء.

وقال البيت الأبيض في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يتوقع تخفيف التصعيد إلى حد كبير اليوم في إطار مسار وقف إطلاق النار".

غير أن نتنياهو قال في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء الأربعاء، : " أثمن خصوصا دعم الرئيس الأمريكي، صديقنا جو بايدن، لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إنني مصرّ على مواصلة هذه العملية حتى تحقيق هدفها وهو استعادة الهدوء والأمان".

ولم يتضح إذا ما كان نتنياهو يتحدث عن قرار أم مناورة لمنع تسريب قراره بوقف العملية العسكرية.

وقالت طواقم نجمة داود الحمراء، إنها قدمت الإسعافات لـ 15 إسرائيليا أصيبوا بجروح خلال ساعات نهار الأربعاء بينها إصابة متوسطة.

وأشارت إلى أنه منذ بداية عملية (حارس الأسوار) قدمت الإسعافات لـ 345 إسرائيليا و247 مصابا بالصدمة.

كان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء الأربعاء، قصف "مستودعات أسلحة" و"بنى تحتية عسكرية" في منازل عدد من قيادات حركة "حماس" في قطاع غزة.