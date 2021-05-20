اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب توقع بروتوكول تعاون مع التضامن

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه من المقرر أن توقع اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب في بيان لها، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار التعاون مع الوزراة في ملفات دعم وتمكين الأسر المنتجة وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل.

وافتتحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم مقراً لنوابها في مجلسي الشيوخ والنواب، بأحد مناطق وسط القاهرة، بالقرب من المجلسين، حتى يتسنى للنواب التجمع والتنسيق فيما بينهم ومناقشة خطط العمل تحت قبة البرلمان، دون أن يتكبدوا عناء التنقل لمسافات طويلة، قد تعيقهم عن ممارسة عملهم بأفضل شكل ممكن.

كما افتتحت التنسيقية اليوم استوديو خاص بمركزها الإعلامي، لتنتج من خلاله المادة الفيلمية المصورة والمكتوبة الخاصة ببياناتها الصحفية، وبيانات ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ.