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الصحة العالمية: من الصعب تقييم المخاطر لسلالات كورونا الجديدة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

منظمة الصحة العالمية

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أنه من الصعب في الوقت الحالي تقييم المخاطر الناجمة عن ظهور سلالات جديدة لفيروس .

وصرحت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، بأنه من الصعب في الوقت الحالي تقييم المخاطر الناجمة عن ظهور سلالات جديدة محتملة من .

وفي تصريحات لإذاعة “هنا موسكو” الروسية قالت فوينوفيتش، اليوم الأربعاء: “إذا كان هناك انتقال واسع النطاق لأي فيروس كان، فتزداد معه إمكانية حدوث طفراته. ومن الصعب جدا تقييم كيفية تأثيرها، لكن لا توجد أسباب للاسترخاء. لا يجب السماح للفيروس بأن ينتقل من شخص إلى آخر وظهور طفرات منه.. ليس بمقدور أحد في العالم إجراء تقديرات دقيقة”.

وفي وقت سابق شابه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفشي فيروس كورونا بانتشار “حريق في الغابة”، محذرا من خطورة ظهور طفرات جديدة لن تكون اللقاحات المستخدمة حاليا فعالة ضدها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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