بلينكن: سنرد إذا أقدمت روسيا على أعمال عدائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تريد التعاون مع روسيا لجعل العالم أكثر “أمنا”، لكنه أكد أن واشنطن سترد إذا أقدمت موسكو على أعمال عدائية.

جاء ذلك خلال أول لقاء جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وصرّح بلينكن للصحافيين خلال لقاء ثنائي مع لافروف على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبية الشمالية في ريكيافيك “إذا أمكن لقادة روسيا والولايات المتحدة العمل معا بشكل متعاون… سيكون العالم أكثر أمنا”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن روسيا “مستعدة” لمناقشة جميع القضايا مع الولايات المتحدة إذا كان الحوار “صادقا”.

وقال لافروف على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبية الشمالية “نحن مستعدون لمناقشة كل الأمور بلا استثناء، شرط أن يكون النقاش صادقا (…) وأن يقوم على الاحترام المتبادل”.