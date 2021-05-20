كرونولوجيا الازمة المغربية - الاسبانية منذ استقبال مدريد لزعيم "البوليساريو"

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"الخليج 365" من الرباط : تمر العلاقات المغربية - الإسبانية بمرحلة توتر منذ قرار مدريد استضافة زعيم ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية إبراهيم غالي، بهوية جزائرية، واسم مستعار " محمد بن بطوش" ،في أحد مستشفياتها، بطريقة سرية.

ويتابع غالي من قبل القضاء الإسباني على أفعال تتعلق بقتل وتعذيب مواطنين إسبان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي ما يلي شريط الأحداث المتعلقة بهذا القضية حسب وكالة الانباء المغربية :

- 21 أبريل 2021 : إدخال زعيم " البوليساريو " إلى المستشفى في إسبانيا بهوية جزائرية مزورة.

- 23 أبريل : محامو ضحايا الأعمال الإجرامية التي ارتكبها غالي يتقدمون بشكوى أمام المحاكم الإسبانية من أجل تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حقه واعتقاله.

- 24 أبريل : الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو" يطالبون بإلقاء القبض الفوري على غالي الذي أدخل إلى مستشفى في (لوغرونيو) قرب سرقسطة.

- 25 أبريل : المملكة المغربية تعرب عن أسفها لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها غالي ، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أوضحت أنه تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى الوزارة لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.

- 26 أبريل : ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس يدعون القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على غالي، ومحاكمته على الجرائم التي اقترفها في حق الضحايا الإسبان والمغاربة.

- 27 أبريل :

- الجامعيون والمحامون والصحفيون والفاعلون الجمعويون الأعضاء بالمنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية ينددون، بشدة، باستقبال غالي، من طرف حكومة مملكة إسبانيا على أراضيها، بهوية مزورة وبجواز دبلوماسي مسلم من السلطات الجزائرية في انتهاك لقوانينها الخاصة وللقانون الدولي.

- أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين ( الغرفة الثانية)يطالبون السلطات القضائية الإسبانية بالتعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد غالي، من طرف العديد من الضحايا وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.

- 28 أبريل : نائب رئيس مجلس النواب، محمد التويمي بنجلون، يقول إن استقبال السلطات الإسبانية لزعيم الانفصاليين، فوق التراب الإسباني، "أمر غير مفهوم"، و"لا يخدم روح الشراكة العميقة والممتدة في الزمن بين البلدين".

- 30 أبريل: فضيحة الدولة المتعلقة باستقبال إسبانيا زعيم الانفصاليين، المطلوب للعدالة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تثير أول ردود الفعل المنددة والرافضة داخل البرلمان الأوروبي.

- 01 مايو :

- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يؤكد أن المغرب ما زال ينتظر "ردا مرضيا ومقنعا" من طرف الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص للمدعو غالي، المتابع من طرف العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة والإرهاب، بالدخول إلى ترابها.

- موقف إسبانيا، التي استقبلت على ترابها زعيم انفصاليي "البوليساريو"، منتحلا هوية مزورة وبتواطؤ مع الجزائر، يواصل إثارة السخط بالبرلمان الأوروبي.

- 05 مايو : النسيج الجمعوي المغربي ينظم بعدة مدن إسبانية وقفات احتجاجية للمطالبة باعتقال زعيم "البوليساريو"، ومحاكمته على كل الجرائم التي اقترفها في حق العديد من الضحايا المغاربة والإسبان.

- 07 مايو : المنتدى الكناري-الصحراوي، وهو جمعية إسبانية تضم مواطنين من الصحراء المغربية ومن جزر الكناري، يندد بـ "الصمت والغموض" الذي أبدته الحكومة الإسبانية منذ اندلاع قضية غالي.

- 8 مايو : الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان تعتبر، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقدته مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن استقبال إسبانيا لرئيس جبهة " البوليساريو" الانفصالية، يعد عملا " مرفوضا ومدانا " ويتناقض مع جودة العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا.

- 10 مايو : مكونات مجلس النواب المغربي ( الغرفة الاولى بالبرلمان)، أغلبية ومعارضة، تشدد، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة على أن استقبال إسبانيا لزعيم جبهة " البوليساريو " يعد " سلوكا مرفوضا " ويمس بقيم حسن الجوار.

- 11 مايو:

- ممثلو الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين يعتبرون أن المبررات التي ساقتها إسبانيا بشأن استضافتها لزعيم جبهة البوليساريو ، غير " مقنعة "، داعين الجارة الشمالية إلى " المراجعة الجوهرية " لهذا الموقف وتوضيحه.

- الحزب الشعبي الإسباني (معارضة) يدعو الحكومة الإسبانية إلى تقديم توضيحات بشأن استقبال و"الدخول غير القانوني وبهوية مزورة" لإسبانيا لزعيم انفصاليي "البوليساريو" .

- 12 مايو : أكثر من 100 منظمة وجمعية وفاعل جمعوي يمثلون أفراد الجالية المغربية المقيمين في إسبانيا، تدعو العدالة الإسبانية إلى اغتنام " الفرصة التاريخية" للوحود غير القانوني وغير الشرعي لزعيم ميليشيات "البوليساريو" في إسبانيا، من أجل تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا هذا المجرم، وبالتالي إنهاء الإفلات من العقاب.

- 14 مايو: القضاء الإسباني يقبل شكوى قدمها الخبير السياسي الإسباني المعروف بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة في 24 أبريل الماضي ضد غالي.

- 18 مايو :

- تنظيم مظاهرة أمام مقر المندوبية الفرعية للحكومة الاسبانية بمالقة، تدعو العدالة الإسبانية إلى إعادة تفعيل مسطرة المتابعة القانونية في حق غالي ، وذلك على خلفية الشكاوى الكثيرة المقدمة ضده، حتى تتم مساءلته بشأن الأفعال التي اقترفها في حق مواطنين مغاربة وإسبان.

- المغرب يقرر استدعاء سفيرته في إسبانيا للتشاور .

- 19 مايو : قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، يقرر إعادة فتح ملف يتعلق بجرائم ضد الإنسانية يستهدف زعيم انفصاليي "البوليساريو".