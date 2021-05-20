”الخليج 365” تنشر نص مشروع قرار فرنسي لوقف إطلاق النار بفلسطين وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مشروع قرار فرنسي مقدم إلى مجلس الأمن الدولي لـ"وقف فوري للأعمال العدائية" في فلسطين وإسرائيل.

ويطالب مشروع القرار، الذي حصلت ”الخليج 365” على نصه، بـ"تكثيف جميع الجهود لوقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار".

كما يحث مشروع القرار على "دعم الجهود الدولية للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة".

ويدعو كذلك إلى "تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية ودعم حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتفق مع القانون الدولي".

وفيما يلي نص مشروع القرار الذي حصلت عليه ”الخليج 365”:

1– الوقف الفوري للأعمال العدائية.

2– دعوة جميع الأطراف لضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية السكان المدنيين.

3 - تكثيف جميع الجهود لوقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق فوري ودائم لوقف إطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل.

4- تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها دون عراقيل في جميع أنحاء غزة وترحيب بالخطوات الأولى التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

5 - حث الدول الأعضاء على دعم الجهود الدولية للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة، بما في ذلك من خلال المساهمات الإضافية التي تحتاج إليها الأونروا بشدة ومن خلال لجنة الارتباط.

6 - دعوة الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لإيجاد الترتيبات والضمانات في غزة من أجل الحفاظ على وقف دائم لإطلاق النار والهدوء، بما في ذلك منع الاتجار غير المشروع للأسلحة والذخيرة وضمان إعادة الفتح الدائم للمعابر على أساس اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛

7 - المطالبة بتكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية ودعم حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتفق مع القانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود معترف بها؛

8. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

60 مكالمة هاتفية أمريكية خلال أسبوع

وامتنعت نائبة المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر عن إبداء رأي حاسم تجاه مشروع القرار الفرنسي.

وقالت ردا على أسئلة الصحفيين: "بينما ليس لدينا أي شيء نقوله على وجه التحديد بشأن الرد الفرنسي على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سنقول بشكل عام إن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل من خلال مستويات حكومية مختلفة لإنهاء هذا الصراع".

وأضافت: "لقد أجرينا أكثر من 60 مكالمة في الأسبوع الماضي سواء الرئيس ووزير الخارجية مع كبار القادة في إسرائيل، وكذلك السلطة الفلسطينية، وعبر المنطقة".

وكانت فرنسا قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء وذلك بالتنسيق مع مصر والأردن دون أن يتضح موعد التصويت عليه.

ويحظى مشروع القرار بتأييد الصين وروسيا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية منعت 4 مرات صدور قرار عن مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.