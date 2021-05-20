شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية تُقلص الميزانية.. وجلسة برلمانية الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدّلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ميزانيتها لعام 2021 بعد التقليص في عدّة نفقات، على أمل انتزاع مصادقة البرلمان عليها بعد رفضه لها في جلسة سابقة،فيما اختتم المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أمس الأول الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن، بحث فيها مع مسؤولين بريطانيين الوضع في ليبيا وخارطة الطريق الأممية.

ودعا البرلمان الى جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشتها بعد أن كان رفض المقترح الأوّل للميزانية، بسبب حجمها الضخم وغموض أوجه إنفاقها وافتقارها إلى الشفافية، إضافة إلى عدم مراعاتها للوضع المالي والاقتصادي للدولة،وطلب تعديلها وإصلاحها. وكشفت الحكومة،أمس الأربعاء، عن الشكل الجديد للميزانية ، حيث قامت بتخفيضها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدرّ بحوالي 97 مليار دينار،وذلك بعد الضغط على بعض النفقات.

إرجاء زيارة

من جهة أخرى،أعلنت منطقة بني وليد إرجاء زيارة للحكومة، كانت مقررة اليوم الخميس.

وقال المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، في بيان، إنه قرر إرجاء الزيارة إلى حين إشعار آخر، «حتى يتم الإعداد الجيد لها، وتهيئة الظروف الاجتماعية المناسبة».

إلى ذلك،اختتم المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أمس الأول الثلاثاء، زيارة إلى لندن، التقى خلالها بمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى، في سياق جهود التواصل مع أعضاء المجتمع الدولي، حول الوضع في ليبيا وخارطة الطريق الأممية.

خارطة الطريق

وأجرى كوبيش لقاء مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، لمناقشة تقدم عملية السلام في ليبيا، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق الأممية.

وأكد المسؤولان أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، والإسراع في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. كما التقى كوبيش رئيس قسم شمال إفريقيا في وزارة الخارجية جورج هودجسون، ونائبته روزي كيف ، لمناقشة الوضع في ليبيا، ولا سيما من المنظور الأمني.

السلام والاستقرار

وبحث كوبيش، مع السكرتير الأول الخاص لرئيس الوزراء البريطاني مارتن رينولدز، دعم بريطانيا لليبيا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة والازدهار، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن.

وعقد كوبيش اجتماعات منفصلة مع الفريق رولي ووكر، نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية، ومسؤولين آخرين من مكتب مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين «ذوي خبرات مختلفة» حول خفض التصعيد في ليبيا.

وثيقة مزورة

إلى ذلك، نفت البعثة الأممية في ليبيا، صحة ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه «مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات» مشيرة إلى أن الوثيقة «مزورة»، يهدف من يقف خلفها إلى تضليل الرأي العام.