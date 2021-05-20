شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر:مقتل إرهابي .. والجيش يحذر «المغامرين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الجزائري، الأربعاء، القضاء على إرهابي خطر بوسط البلاد، وحذر في الوقت ذاته من أسماهم ب«المغامرين» بالرد الحاسم.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وتبعاً للعملية التي نفذتها وحدة عسكرية للجيش الوطني الشعبي يوم السادس مايو/أيار بجبل الشاون، بلدية دراﭪ، ولاية المدية».

وأفضت العملية العسكرية، بحسب البيان، إلى القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع «كلاشنيكوف» وكمية من الذخيرة.

وكشفت الوزارة عن هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه ويتعلق الأمر بالمسمى «بورصاص عقبة» الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

في سياق متصل، حذر الجيش الجزائري، أمس الأول الثلاثاء، من أسماهم ب«المغامرين بكل أطيافهم وخلفياتهم الأيديولوجية» من مغبة المساس بأمن البلاد، وهدد بفضح مخططاتهم، كما أبرز التحديات الداخلية والإقليمية التي باتت تواجهها الجزائر.

وخلال زيارته إلى مقر الناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران (غرب) أبرز رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، بأن بلاده تواجه «مرحلة حاسمة من تاريخها المعاصر، جراء ما تفرضه الأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي»، داعياً الجزائريين أمام «ما تفرضه هذه الأحداث المتسارعة من يقظة شديدة، إلى حس وطني رفيع، علاوة على السهر على الحفاظ على الوحدة الوطنية، الترابية والشعبية، التي يتعين علينا جميعاً أن نتشبث بها بقوة، ونفيها حقها ونحييها في النفوس والعقول، ونستميت في الدفاع عنها».

ووجه الفريق شنقريحة رسائل تحذير جديدة لأطراف داخلية لم يسمها، لكنه شملها «في كل الأطياف والخلفيات الأيديولوجية» التي قال إنها تسعى «لضرب استقرار الجزائر». والثلاثاء، صنفت الجزائر رسمياً، حركتي «رشاد» الإخوانية و«الماك» الانفصالية «تنظيمين إرهابيين».

(وكالات)