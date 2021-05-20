شكرا لقرائتكم خبر عن 49 مفقوداً و91 قتيلاً جراء الإعصار توكتاي في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار المدمر الذي اجتاح الهند إلى 91 قتيلاً الأربعاء فيما تواصل البحرية البحث عن 49 مفقوداً في عرض البحر.

وذكرت وزارة الدفاع الأربعاء أن سفن البحرية أنقذت أكثر من 600 شخص كانوا في منصات نفط جنحت بسبب الأمواج العالية ما جعل عمليات نقلهم على متن قوارب النجاة محفوفة بالمخاطر.

وفي المقابل، تم انتشال 26 جثة، ما يرفع الحصيلة غير النهائية للذين قضوا بسبب إعصار توكتاي إلى 91 قتيلاً. وواصلت الطائرات والمروحيات البحث عن 49 عاملاً اختفوا في غرق سفينة دعم لمنصة نفط.

قال رئيس العمليات الغربية في البحرية الهندية أم. كا. جها للمحطة الإخبارية «إن دي تي في» إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم ما زال لديهم «الأمل لكنهم بالتأكيد في محنة. لقد واجهوا البحر لعدة ساعات».

أشارت جمعية مصنعي الملح الهندية لوكالة فرانس برس إلى فقدان أكثر من 15% من إجمالي الإنتاج السنوي للملح في ولاية جوجارات، أكبر منتــج فـــي الهنــد، بسبــــب الفيضانــــات.

وقال المسؤولون في الولاية أمس الأربعاء إن حصيلة ضحايا العاصفة في الولاية ارتفعت إلى 45 قتيلاً، قضى معظمهم في انهيار منازل وجدران.

قبل وصوله إلى اليابسة في ولاية جوجارات، أدى الإعصار الذي بلغت سرعته 185 كيلومتراً في الساعة ورافقته أمطار غزيرة إلى مقتل نحو 20 شخصًا في غرب الهند وجنوبها. كذلك لحقت اضرار بأكثر من 16500 منزل واقتُلعت 40 ألف شجرة. (أ.ف.ب)