شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة أمريكية بإجلاء حلفاء أفغان قبل استكمال الانسحاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب نائبان أمريكيان أن يشمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان آلاف المساعدين الأفغان الذين يخشون الوقوع ضحية أعمال انتقامية ل«طالبان» بعد خروج العسكريين.

وقال الجمهوري مايك ماكول، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «لا يمكن أن نسمح بأن تصبح كابول سايغون جديدة»، في إشارة إلى عمليات إجلاء فوضوية بواسطة مروحيات لدى سقوط عاصمة فيتنام الجنوبية في عام 1975.

من جهته، تعهّد الموفد الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن تمنح وزارة الخارجية سريعاً تأشيرات دخول لطالبيها؛ لكنّه حذّر من الإيحاء بأنه لا مفر من السيناريو الأسوأ.

ويسود إجماع في الكونجرس على ضرورة حماية الحلفاء الأفغان للجيش الأمريكي. ومؤخراً أكد ماكول والرئيس الديمقراطي للجنة غريغوري ميكس لوزير الخارجية أنتوني بلينكن أن تسريع إجراءات الحصول على تأشيرات دخول «واجب أخلاقي» على عاتق الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، أعلن الموفد الأمريكي إلى كابول في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن تنظيم «داعش» المتطرف لا يزال يمثل قوة «كبيرة» في أفغانستان كما أن التنظيم يعد مسؤولاً عن هجومين وقعا مؤخراً أودى بعشرات التلميذات و12 مصلياً. وقال روس ويلسون في المقابلة: «لا يزال «داعش» يمثل قوة كبيرة هنا. هذا من بين الأسباب العديدة التي تجعلنا نواصل تقديم الأمن والمساعدة في مكافحة الإرهاب للسلطات الأفغانية».

وويلسون الذي وصل إلى كابول في يناير/ كانون الثاني 2020، قال: إن واشنطن لا تزال تأمل في نتيجة سلمية. وأوضح: إن «ما نحاول فعله الآن هو التوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار ونهاية دائمة للاقتتال هناك».

وحتى مع تواصل الانسحاب الأمريكي فإن دور واشنطن في أفغانستان سيستمر، بحسب ويلسون. (وكالات)