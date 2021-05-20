شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تمهّد لوقف النار بقصف عنيف على غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت المواجهات العنيفة بين إسرائيل وقطاع غزة، الأربعاء، لليوم العاشر على التوالي، وتعرض القطاع إلى قصف جوي وبحري وبري إسرائيلي ذهب ضحيته ستة فلسطينيين جدد، في حين ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ التي شملت مدناً كبرى مثل تل أبيب وعسقلان وأسدود وبئر السبع، علاوة على المستوطنات والمواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة وأخرى في العمق، فيما أعلنت إسرائيل أنها تدرس خيارات وقف إطلاق النار، في وقت هدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسحق حركة «حماس» إذا لم تنجح إسرائيل في ردعها.

قصف إسرائيلي عنيف

وشن الطيران الإسرائيلي أمس الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل فلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ونتج عن غارتين منفصلتين بالقطاع سقوط 5 ضحايا بين الفلسطينيين وتدمير عدة منازل. كما راح مواطن فلسطيني ضحية لقصف إسرائيلي ظهر أمس استهدف منطقة القرم بشرق جباليا في شمال القطاع، فيما أصيب اثنان بجراح خطيرة جراء استهداف في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأوقعت غارة جوية ضحية جديدة بقصف منزل عائلة إعلامي فلسطيني بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة. كما ارتفع إلى ثلاثة عدد الضحايا في استهداف شقة سكنية في وسط مدينة غزة.

تل أبيب في مرمى الصواريخ

وبالمقابل، أعلنت «كتائب القسام»، عن توجيه ضربة بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع «رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة». وأكدت أنها قصفت قاعدتي «تسيلم» البرية و«حتسريم» الجوية برشقات صاروخية.

كذلك أعلنت «سرايا القدس» قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة، وموقع «أميتاي» برشقة صواريخ «بدر 1»، وغلاف غزة وعدد من المواقع الإسرائيلية بقذائف الهاون الثقيل وبرشقات صاروخية. وكشفت «سرايا القدس» في وقت سابق من أمس، عن قصف موقع «مارس» الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي «نير عوز» و«صوفا»، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضاً، «قصف مواقع ومستوطنات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية».

إسرائيل تقيّم وقف النار

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل، أنها تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط «وقف إطلاق النار» مع قطاع غزة مستوفاة، لكن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أكد التصميم على «ردع حماس». وقال مصدر عسكري إسرائيلي لصحفيين «نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار»، ولكن «نستعد لأيام أخرى» من القتال. وأضاف المصدر «نحن نقيّم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية...، وما إذا كان هدفنا في إضعاف القدرة القتالية لحركة حماس في غزة قد تحقق». وقال نتنياهو، من جهته، أمام مجموعة سفراء أجانب في تل أبيب: «هناك طريقتان فقط يمكن التعامل بهما معهم (حماس): إما أن تسحقهم، وهذا دائماً احتمال مفتوح، أو تردعهم، ونحن منخرطون الآن في ردع قوي». وأضاف «يجب أن أقول إننا لا نستبعد أي احتمال».

وفي الضفة الغربية، لقيت امرأة فلسطينية حتفها بعد إطلاق الرصاص عليها قرب مدخل مستوطنة «كريات أربع» في الخليل، وذكر شهود عيان أن مستوطناً أطلق عليها النار ووضع سلاحه بجانبها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 219 شخصاً، بينهم 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً، إضافة إلى 1530 إصابة بجراح مختلفة.

(وكالات)