شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «جينوم» الإماراتي يضيف مراكز جديدة لأخذ العينات بالتعاون مع «برجيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

كشف برنامج «جينوم» الإماراتي عن توسيع نطاق انتشاره، من خلال إضافة مراكز جديدة لجمع العينات بالتعاون مع مجموعة من المرافق المتخصصة والتابعة لشبكة مستشفيات «برجيل» في إمارة أبوظبي، وقد تم الإعلان عن تفاصيل التعاون بين شركة «جي 42» للرعاية الصحية و«برجيل» خلال مؤتمر عقد مؤخراً بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين إضافة إلى متخصصي الرعاية، والذي بدوره سلط الضوء حول البدء في شراكات متنوعة في المجال العلمي بين كلاً من المؤسستين.

ويمكن لمواطني الإمارة الآن المشاركة في البرنامج عبر زيارة مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد أو مركز «واحة برجيل الطبي» في مدينة زايد أو مركز برجيل الطبي في «ديرفيلدز مول» أو مركز «برجيل الطبي» في الشامخة أو مستشفى «برجيل رويال» في مدينة العين.

وخلال المؤتمر، قام اختصاصيو الرعاية الصحية البارزون بمن فيهم الدكتور حميد الشامسي مدير معهد «برجيل» للسرطان ورئيس «جمعية الإمارات للأورام»، والدكتورة ريحان سعفان رئيسة قسم طب النساء والولادة والدكتور زين العابدين استشاري طب الأطفال وأمراض الدم والأورام في «مدينة برجيل الطبية» بتسليط الضوء على أهمية علم «جينوم» وتأثيره على مستقبل الرعاية الصحية من خلال تطوير خطط علاجية تناسب احتياجات المرضى بشكل خاص.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز برجيل الطبية في أبوظبي والعين: «نحن فخورون بالمشاركة في مثل هذه البرامج المهمة التي تم تصميمها لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بأبوظبي وتحقيق رؤية الإمارة الرامية لإرساء مكانتها كمركز للبحوث الطبية والابتكار، نشجع جميع المواطنين الإماراتيين على المشاركة في برنامج «جينوم» الإماراتي».

من جانبه، قال أشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»: «يهدف برنامج الجينوم الإماراتي لتمكين العلاج الطبي الدقيق والمخصص والارتقاء بنظام الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن الشراكات لم تعد تقتصر على الهيئات الحكومية فقط لتشمل بدورها شركات الرعاية الصحية الخاصة».

وللمزيد من المعلومات عن برنامج «جينوم» الإماراتي، بما في ذلك التفاصيل الكاملة حول المشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratigenome.ae أو الاتصال على 800 UAE GENOME.