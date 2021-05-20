شكرا لقرائتكم خبر عن لا أثر لزيت السمك الموصوف طبياً في علاج القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تُظهر أدلة استُخلصت من تحليل ثانوي لتجربة طبية سريرية، أجراها مستشفى كليفلاند كلينك الأمريكي، أن تناول مستويات عالية من حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) «زيت السمك»، وهو أحد أحماض أوميجا 3 الدهنية، لم يقدّم أية فائدة للمرضى المعرّضين للإصابات القلبية والوعائية عالية الخطورة.

وعُرضت نتائج التحليل الثانوي للتجربة، المسماة اختصاراً بالاسم STRENGTH، هذا الأسبوع خلال الجلسة العلمية السنوية السبعين للكلية الأمريكية لأمراض القلب، ونشرت في الوقت نفسه على الإنترنت في قسم القلب والأوعية الدموية من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

وحقق المرضى الذين خضعوا للتجربة الطبية، وتناولوا أعلى مستويات من حمض إيكوسابنتاينويك، معدلات من إصابات القلب والأوعية الدموية الوخيمة، مماثلة لما حققه المرضى الذين تناولوا دواءً وهمياً من زيت الذرة وقيست مستويات الحمض EPA بعد 12 شهراً من شروع المرضى في تناول 4 جرامات يومياً من منتج أوميجا 3 الذي يُصرف بوصفة طبية.