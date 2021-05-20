شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد حرصها على دعم النساء والفتيات حول العالم عبر توفير التعليم الجيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، الأربعاء، حرص دولة الإمارات، واستمرار جهودها الحثيثة في دعم النساء والفتيات حول العالم عبر توفير التعليم الجيد، لضمان تحقيق أهداف «الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030».

جاء ذلك خلال مشاركة الهاشمي في المبادرة العالمية لتعليم الفتيات تحت شعار «لندعم تعليمهن» التي نظمتها اليوم جمهورية ألمانيا الاتحادية ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف تعزيز الشراكات التي تهدف إلى دعم النساء والفتيات في الدول النامية، وتهيئة الظروف المناسبة لهن لاستكمال تعليمهن في المراحل المدرسية.

وأوضحت الهاشمي، بأن دولة الإمارات تعمل على تمكين المرأة في الدول الشريكة من خلال تقديم المساعدات الخارجية لها، حيث إن تعليم النساء والفتيات هو عامل التغيير للمجتمعات الذي ينعكس على المدى الطويل لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة حرص الدولة على تمكين المرأة في المجال الاقتصادي من خلال دعم وضع التشريعات التي تراعي ظروف المرأة، والتي تسهل انخراطها الكامل في ريادة الأعمال، وفي غيرها من الأنشطة لما في ذلك من أهمية في تحقيق استقرار المجتمعات وازدهارها.

وأضافت الهاشمي: «تركز دولة الإمارات من خلال مساعداتها الخارجية على دعم التعليم الإلكتروني، وتحرص على توفير الفرص أمام النساء والفتيات من خلال التركيز عليهن في الجهود المبذولة، لوضع استراتيجيات التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني في الدول الشريكة التي تحتاج إلى الدعم في إصلاح أنظمتها الوطنية للتعليم، وخاصة، بعد جائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير في استمرار التعليم في دول كثيرة تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لمواصلة توفير التعليم الإلكتروني».

ويعد إطلاق هذه المبادرة واحدة من المراحل الأساسية، تحضيراً لقمة تجديد التعهدات للشراكة العالمية من أجل التعليم التي ستقام في لندن في يوليو/تموز المقبل، حيث يلتقي قادة الدول المانحة والدول الشريكة والمنظمات متعددة الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعني.

وتهدف القمة إلى تجديد التعهدات التي سيتم تخصيصها لدعم أنظمة التعليم في 90 دولة من الدول الشريكة المؤهلة من منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم، ولتكثيف الجهود لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو «التعليم الجيد». كما ستعقد في موقع إكسبو 2020 دبي قمة RewirEd وهي منصة عالمية ذات رؤية واضحة صُممت بهدف إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام ومبتكر ومتاح للجميع.

وكانت مؤسسة «دبي العطاء»تعهدت في أبريل / نيسان الماضي، بتقديم 2.5 مليون دولار لدعم تعليم النساء والفتيات من خلال إطلاق فعالية قضية الاستثمار التعليمي في الشرق الأوسط، وستختتم أعمال الحملة مع قمة لندن المرتقبة لتجديد التعهدات للشراكة العالمية من أجل التعليم في يوليو/ تموز المقبل. ( وام)