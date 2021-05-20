شكرا لقرائتكم خبر عن «محاكم الخير» تسدد المستحقات المالية عن الغارمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي بحضور القاضي عبد الله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ والمشرف العام على لجنة مبادرة «محاكم الخير»، وفداً من بنك دبي الإسلامي برئاسة نواف الريسي مدير خدمات الدعم المجتمعية، حيث قدم ستة ملايين درهم للجنة «محاكم الخير» التي نظمتها محاكم دبي من أجل مساعدة من تعثروا مالياً أو تأخروا في سداد مستحقات مالية من الغارمين والمدينين بالإضافة إلى المساهمة في الأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي يرتئيها الجانبان ويتعاونان على تنفيذها.

وأوضح المنصوري أن مبادرة «محاكم الخير» جاءت لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع وتقديم العون الاجتماعي وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، إلى جانب المساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.