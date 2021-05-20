لافروف لنظيره الأمريكي: مستعدون لبحث كل القضايا الخلافية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال أول لقاء له مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، استعداد روسيا لبحث كل القضايا الخلافية، داعيا للاستفادة من الإمكانيات الدبلوماسية للبلدين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

وفي مستهل اللقاء الذي جمع بينهما بالعاصمة الإيسلندية ريكيافيك أعرب لافروف عن شكره على المقترح الخاص بإجراء هذه المحادثة، مضيفا: "هذا بالطبع مهم جدا بالنسبة إلى علاقاتنا، ولكي نتمكن، كما يريده رئيسانا، من تحديد كيف يمكن أن نتعامل معها مستقبلا".

وأشار إلى أن هذا الوضع تعكسه الحقيقة أن "لقاء روتينيا على هامش المجلس الأركتيكي يثير مثل هذه الضجة ويجمع مثل هذا العدد للمتابعين"، مضيفا: "تتمثل مهمتنا، تطويرا للاتصالين بين رئيسينا، في تحديد كيفية بناء علاقاتنا لاحقا".

وأشار إلى وجود اختلافات كثيرة في تقديرات الدولتين للأوضاع الدولية، فضلاً عن اختلافات في المناهج من المشاكل التي لا بد من حلها لتطبيعها، لكنه أضاف: "نحن مستعدون لبحث كل القضايا دون استثناء شريطة أن يتم ذلك بشكل نزيه وبحقائق على الطاولة وبالطبع بناء على الاحترام المتبادل".

وأشار إلى أن الرئيسان الروسي والأمريكي اتفقا خلال محادثاتهما الهاتفية على ضرورة تعاون البلدين في القضايا التي تتطابق فيها مصالحهما، خاصة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.