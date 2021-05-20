مر بأزمة نفسية.. مسن ينتحر بالقفز من الطابق السادس في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أقدم مسن على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة شقتة بالطابق السادس بسبب مروره بأزمة نفسية في منطقة الزيتون.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط مسن من شرفة شقته بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الزيتون، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من عمره إثر إصابته بكدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة شقته بالطابق السادس بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا يوجد شبهة جنائية.