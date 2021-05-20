«الأونروا» تناشد بتوفير دعم مالي عاجل لإغاثة سكان غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

وجهت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أمس، مناشدات لدعم مالي دولي عاجل لإغاثة سكان غزة في ظل موجة التوتر مع إسرائيل لليوم العاشر.

وحث المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني على توفير مبلغ 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية في أعقاب التوتر مع إسرائيل.

وذكر مفوض أونروا أن النداء المذكور يحدد أولويات الاستجابة الفورية للاحتياجات الغذائية والصحية والنفسية والاجتماعية وغيرها بعد القصف المكثف في غزة.

ودعا لازاريني إلى فتح المعابر للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني إلى غزة، مشيراً إلى عدم وجود سبب لمنع الوصول وإضعاف المساعدة الحيوية للأشخاص الأكثر تضرراً.