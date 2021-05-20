رسالة من هنية إلى خامنئي بشأن الأوضاع في غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

للمرة الثانية، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الأوضاع في غزة.

وقبل أيام معدودة، تلقى رئيس حركة حماس اتصالاً هاتفياً من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قآاني.

ووفق بيان لحركة حماس، قال قآاني: “نقف إلى جانب الحق الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم التي ترتكبها في القدس وغزة”.

كما بحث رئيس الحركة الفلسطينية مع قائد فيلق القدس الوضع في قطاع غزة والقدس. وأشاد هنية بما اعتبره “مواقف إيران من القضية والشعب الفلسطيني وإسنادها له”.

يأتي هذا في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، نتنياهو خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن حملة القصف الجوي العنيف على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أيام تهدف إلى “سحق حماس”، إذا لم تنجح في “ردعها”.