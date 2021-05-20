البنتاغون تعليقاً على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل: لا نريد أي تصعيد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 01:14 صباحاً - منذ 3 ساعات

على وقع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وبعدما أطلقت عدة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل تضامناً مع الشعب الفلسطيني، أعلنت البنتاغون أن واشنطن لا تريد أي تصعيد.

وفي ثاني حادث من نوعه في غضون بضعة أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح نيران مدفعيته مساء الاثنين باتجاه جنوب لبنان بعد محاولة إطلاق ستة صواريخ على شمال إسرائيل. وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

أكد الجيش الإسرائيلي أنه “رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان” لم تطل الأراضي الإسرائيلية، مضيفا “ردا على ذلك، قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران”.

من جانبه أكد مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل مساء الاثنين بحسب ما مضيفا أن ذلك دفع الجانب الإسرائيلي إلى رد.

وأوضح المصدر أن “ثلاثة صواريخ من نوع غراد أطلِقت من منطقة مزارع شبعا” قرب الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المدفعية الإسرائيلية فتحت نيرانها إثر ذلك باتجاه لبنان.