الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومائلا للحرارة نهارا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية.



وأشار المركز، في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الخميس إلى الإثنين أن الطقس غدا سيكون رطبا على بعض المناطق الساحلية وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا بعد الظهر وحارا نهارا والرياح : جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم " الجمعة " رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا بعد الظهر وحارا نهارا، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس " السبت " رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا وغائما جزئيا أحيانا شرقا وشمالا وحارا نهارا، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20

تصل إلى 30 كم/س، والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسيكون طقس " الأحد " رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا يصبح صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا وسيكون حارا نهارا، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم " الإثنين " طقسا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة صباحا على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر وسيكون حار نهارا، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.