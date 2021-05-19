شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف الكويتية» تحقق في طباعة مصاحف خالية من سورة النساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عقبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من وجود نسخة من القرآن الكريم داخل البلاد خالية من سورة النساء، نظراً لأن ذلك الأمر يمثل خطورة كبيرة لمساسها بكلام الله عز وجل.

وأصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، عيسى الكندري خطاباً موجهاً إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بحسبانها الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إضدار المصحف الشريف، وذلك لتزويده بالرد على ما قامت به الهيئة من اجراءات وتحديد المتسبب خلال 3 أيام عمل واعتبار الموضوع على درجة عالية من الأهمية.