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إسرائيل تعترف: نحو 4000 صاروخ أطلقت باتجاهنا

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بغداد - ياسين صفوان - قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين أطلقتا نحو 4 آلاف صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل.
وزعم جندلمان في تغريدة أن "ما يقرب من ربع هذه الصواريخ، أي قرابة الـ1000 صاروخ، سقط داخل قطاع غزة على رؤوس عائلات فلسطينية وقتل وجرح مدنيين فلسطينيين".

ويتواصل التصعيد العسكري لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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