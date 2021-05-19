إسرائيل تعترف: نحو 4000 صاروخ أطلقت باتجاهنا

وزعم جندلمان في تغريدة أن "ما يقرب من ربع هذه الصواريخ، أي قرابة الـ1000 صاروخ، سقط داخل قطاع غزة على رؤوس عائلات فلسطينية وقتل وجرح مدنيين فلسطينيين".

ويتواصل التصعيد العسكري لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.