بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، عن قرار جديد يخص حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلية الازمة وباجتماع مجلس الوزراء تقرر أن يكون الحظر يومي الجمعة والسبت حظراً جزئياً من الساعة 9 ليلاً الى الساعة 5 فجراً كباقي أيام الاسبوع".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، خلال جلستها المنعقدة الخميس الماضي، ايقاف قرار حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات.