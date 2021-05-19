شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 وفيات و203 إصابات بكورونا بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأربعاء، 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 125 ألفا و896.



وأعلنت الوزارة في بيان لها عن تسجيل 7 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و395 وفاة.

وسجلت الوزارة شفاء 137 حالة جديدة، بما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 87 ألفاً و746، بينما يتواجد 19 مريضاً في العناية المركزة.