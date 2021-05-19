شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشدد مجدداً على اتفاق مُلزم في سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله، أمس الأربعاء، الرئيس السنغالي ماكي سال، في باريس، موقف مصر الثابت، بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية التوافق في هذا الصدد على استمرار التنسيق الثنائي بين الدولتين، في الفترة المقبلة، بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر والسنغال، مؤكداً استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالاً بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة السنغالية داكار في إبريل 2019.

وأوضح المتحدث بأن رئيس السنغال أشاد بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمناً الدور المصري الحيوي في سبيل العمل على تحقيق التنمية الشاملة، وصون السلم والأمن في القارة الإفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصة في ظل الرئاسة السنغالية المقررة للاتحاد الإفريقي عام 2022، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها دعم العلاقات الإفريقية مع التجمعات الإقليمية المختلفة حول العالم وكذلك مع العالم العربي.