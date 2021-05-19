شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات «كورونا».. سلعة استراتيجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

مع استمرار خطر كورونا ومتحوراته المتجددة، صار اللقاح سلعة استراتيجية بامتياز تتنازعه مصالح الدول الكبرى وتسخّر في إنتاجه وتوزيعه كل ما تعلمته البشرية من نظريات الأمن الاستراتيجي والمناورات السياسية والدبلوماسية.

ما من عجب أن يحتل اللقاح هذه الدرجة من الأهمية الاستراتيجية، والوباء لا يرحم صغيراً ولا كبيراً وينتشر بمتحورات جديدة تربك مراكز الأبحاث وخبراءها، وتهدد حكومات بالسقوط السياسي رغم سطوتها وارتفاع نسبة مؤيديها كما هو الحال في حكومة ناريندرا مودي في الهند.

وقد يكون مفهوماً حرص كل دولة على تأمين اللقاح لشعبها قبل غيره خاصة إذا كانت تنتجه على أراضيها، إلا أن حدود احتكار اللقاحات تجاوزت ـ نتيجة المخاوف التي ينشرها الوباء ـ كل حدود العرف الإنساني والدبلوماسي حتى صار الحديث عنها موضع مزايدات سياسية لم ينج منها أحد في الغرب ولا في الشرق.

ويضيف تسييس اللقاحات واحتكارها عقبة جديدة إلى كمّ العقبات التي يواجهها العالم سواء في علاقات دوله المتأزمة نتيجة التنافس على الهيمنة كما هو الحال بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، أو في ما يعاني اقتصاده وهناً يؤجج التنافس على الموارد الطبيعية وينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي المعطوب أساساً بسبب تداعيات كوفيد-19.

وفي ظل هذه التعقيدات يبرز التفاوت في نسب الحاصلين على اللقاحات على مستوى كل دولة لأسباب مختلفة قد تكون خفية أو مكشوفة، وبين الدول فقيرها وغنيها بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بالقدرة على إنتاج اللقاح أو تمويله.

وفي الوقت الذي بلغت نسب التلقيح في بعض دول العالم 70% من الفئات المستهدفة، لا تزال هناك دول لم يصل إليها اللقاح بعد رغم أن مبادرة «كوفاكس» التي تشارك فيها 172 دولة، قدمت الكثير على صعيد دعم الدول الفقيرة. وكان من المفترض أن يتم تطعيم ما بين 20 إلى 40 في المئة من إجمالي الفئات السكانية الضعيفة في العالم بحلول منتصف عام 2021، ولكن مع اشتداد وتيرة تسييس اللقاحات قد تصبح هذه الأهداف مجرد أوهام. ولعل أبرز النماذج العالمية على قضية تسييس اللقاحات الشكوى الروسية من حصار لقاحها «سبوتنك في»، وتلك الحرب الكلامية المعلنة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث هددت لندن بوقف تصدير اللقاحات إلى دول الاتحاد.

دبلوماسية اللقاحات

ويسعى الغرب حثيثاً لفرض ما يعرف باسم «جواز سفر اللقاح» الذي سوف يكون مخصصاً للقاحات المعتمدة في أمريكا وأوروبا، التي لديها مواقف سياسية واحدة. وهذا يعني الحد من انتشار التطعيمات الأخرى وهذا تسييس واضح لأن من يهيمن في نشر لقاحه يعزز أدوات الهيمنة سياسياً واقتصادياً في عالم باتت التقنية جهازه العصبي الذي يتحكم في كل حركاته.

وتركب بعض الدول موجة «دبلوماسية اللقاحات» ومنها الصين وروسيا، لتعزيز مواقع نفوذها في دول العالم خاصة القارة الإفريقية، حيث توزع كل منهما لقاحات على الدول التي لا يطالها اللقاح الغربي. وتواجه معظم دول العالم انتشاراً بطيئاً للقاحات مع انتشار طفرات فيروسية جديدة، الأمر الذي ينعكس سلباً على فرص خروج الاقتصاد العالمي من عنق الزجاجة.

وكان طبيعياً أن تكتسب شركات صناعة الأدوية المزيد من الأهمية الاستراتيجية وأن تستثمر تلك الأهمية في تعزيز قدراتها ومضاعفة أرباحها، فضلاً عن استثمار الحاجة إليها في تحقيق مكاسب سياسية ضمن الدول التي تنشط فيها أو حتى خارجها.

حقوق الملكية

وطرأت على ساحة المواجهة قضية براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الخاصة باللقاحات وتطويرها، حيث أعربت الأمم المتحدة عن قناعتها بفشل العالم على هذا الصعيد ودعت إلى تسهيل نقل براءات الاختراع والتخلي عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بحيث يمكن إنتاج اللقاحات في الدول الفقيرة لتأمين حاجتها منها. إلا أن هذه القضية لا تزال موضع أخذ وردّ تعيق من تقدمها ظاهرياً خلافات القواعد الناظمة لعمل مراكز البحث وشركات تطوير الأدوية بين دولة وأخرى، بينما تخفي وراءها تناقض الإرادات السياسية والأهداف الاستراتيجية للدول الفاعلة على المسرح العالمي.

وكانت روسيا الدولة الأسرع على صعيد نقل براءات الاختراع للقاحها «سبوتنك في» إلى دول مثل الهند والبرازيل والصين، حيث أنتجت الهند منه ملايين الجرعات التي وزعتها على 71 دولة.

إلا أن الصورة على المستوى العالمي مختلفة جداً، حيث تتكرر نفس فصول المنافسة التي جرت بداية على توزيع الكمامات وسوائل التعقيم التي تخللتها عمليات قرصنة ضد السفن الناقلة لتلك المواد.

وفي غمرة هذا التنافس والفوضى والخلافات التي تحيط به، أكد تقرير بحثي صدر عن جامعة ديوك الأمريكية أن وصول العالم إلى مرحلة «مناعة القطيع» تتطلب تلقيح 70 % من سكانه، وهذا يعني توفير 10 مليارات جرعة بتكلفة تزيد على 100 مليار دولار، فضلاً عن الزمن الطويل الذي تستغرقه.

احتكار اللقاحات

وكشف التقرير عن احتكار الدول الغنية حوالي 4 مليارات جرعة أو ما يعادل 54% من المخزونات العالمية من اللقاح، بينما لا يزيد عدد سكان تلك الدول على 14% من إجمالي سكان الكوكب. أما حصة الدول الفقيرة فلم تتجاوز 1.6 مليار جرعة ولا تزال تنتظر مبادرة «كوفاكس» للحصول على حوالي ملياري جرعة لتغطية جزء من حاجتها من اللقاحات.

ويدرك العالم أن أولى ضحايا تسييس اللقاحات ستكون الدول الفقيرة التي لا تستطيع إنتاجه ولا شراءه ما يبقيها تحت تهديد الوباء لأجل غير مسمى. لكن ذلك لا يعني أن بقية دول العالم في مأمن من تبعات تفشي الوباء في حال تم تجاهل تطوره في تلك الدول نظراً للترابط الشديد بين جميع دول العالم وتشابك مصالحها ما يجعل لزاماً على الدول الغنية الاستمرار في تقديم الدعم الفني والمالي لضمان سلامة مواطنيها مستقبلاً من انتشار موجات جديدة من العدوى.

ومع اقتراب عدد المصابين بفيروس كورونا من 100 مليون مصاب ودنو عدد الوفيات من المليون الثالث، يبقى تهديد الوباء ماثلاً أمام الجميع يتخطى كل حدود المناورات السياسية ويفرض نفسه على أنماط الحلول التي يجب أن يشترك فيها العالم طوعاً أو كرهاً.