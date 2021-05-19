شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات جنوب اليابان.. هل تردع الصين؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: المحرر السياسي

تتكشف مؤشرات سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد ترامب، يوماً بعد يوم عبر الأنشطة التي تقودها إدارة بايدن لمحاصرة الصين التي تتهم واشنطن بالإصرار على تقسيم العالم، وتحشد لهذا الغرض حلفاءها القدامى بالإضافة لمن يرغب من خارج دائرة الحلفاء، في محاولة للجم التوسع المتصاعد في النفوذ الصيني ومعه النفوذ الروسي إن أمكن.

تمحور التحرك الأمريكي المتسارع خلال المئة يوم الأولى من وجود جو بايدن في البيت الأبيض، حول تكثيف الجهود الدبلوماسية لطمأنة حلفاء أمريكا في منطقة المحيط الهادي على وجه الخصوص في محاولة للالتفاف على نتائج تحالف بكين، الخصم الأهم في المرحلة الحالية، مع مجموعة الآسيان التي ضمت 15 دولة من دول المنطقة أبرمت اتفاقيات تعاون تجاري موسع بين دول المجموعة، وعزلت الولايات المتحدة التي رفض رئيسها السابق دونالد ترامب التوقيع على اتفاقية مماثلة في عهده.

أما محور التحرك الآخر الذي تنشط واشنطن من خلاله فهو التحرك العسكري الهادف إلى بعث الحياة في عصا القيادة الأمريكية التي لفظت أنفاسها الأخيرة في أكثر من بقعة ساخنة سواء في شبه جزيرة القرم أو أوكرانيا أو شرق المتوسط. كما تسعى واشنطن جاهدة لترميم الجهاز العصبي لحلف الناتو من خلال لملمة ما تبقى له من إرث عسكري بحاجة ماسة لضخ مليارات الدولارات كي يجدد آلته العسكرية التي قد تعيد له هيبته المفقودة بسبب تباين مواقف دوله الأعضاء من عدد من القضايا العالمية، فضلاً عن خلافاتهم حول حصص تمويله.

ورغم كل هذه العراقيل لا تزال واشنطن تجد بين حلفائها من يحرص على الرقص على أنغام النزاعات العالمية لتحقيق مآرب سياسية داخلية كما هو الحال في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه صعوبات في خوض الانتخابات العام المقبل وسط منافسة محمومة مع زعيمة اليمين ماري لوبان.

ولعل ما يلفت الانتباه هنا هو تلك المناورات التي تشارك فيها فرنسا كلاًّ من اليابان والولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادي جنوب غرب اليابان وكأن الهدف من اختيار الموقع دق طبول التهديد بحيث تسمع بكل وضوح في بكين.

مواجهة الصين

وتجري القوات اليابانية والأمريكية والفرنسية، مناورات عسكرية مشتركة منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي، هي الأولى لها في جنوب غرب اليابان، في وقت يتصاعد القلق إزاء تنامي نفوذ الصين في المنطقة. وتشارك في المناورات التي تضم وحدات من القوى الجوية والبرية والبحرية قوامها 300 جندي منهم 60 فرنسياً على مدى أسبوع، وسفينة حربية أسترالية.

وترى اليابان في هذا النوع من التحرك دعماً عملياً لموقفها في المواجهة مع الصين. وقال تقرير لمعهد دراسات العالم في طوكيو إن العمل العسكري المشترك لا بد أن يرسل رسالة ردع للصين التي يتعاظم نفوذها في المنطقة وتشكل تهديداً للكثير من دول الجوار. وترمز مشاركة دولة أوروبية قوية مثل فرنسا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية الوقوف في وجه سياسات بكين رغم تعاونه معها في العديد من المجالات.

ولا يبدو مثل هذا التحرك الاستباقي مستهجناً في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ والتي تتزايد أهميتها الاستراتيجية مع الرهان المتزايد على مستقبل آسيا ودورها في الاقتصاد العالمي لمرحلة ما بعد كورونا. كما تعتبر هذه التحركات مؤشراً على مقاربة استراتيجية ودبلوماسية تهدف إلى ربط المحيط الهادئ بالمحيط الهندي بالبناء على مبادرة الرباعية الأمنية، في إطار سياسة احتواء الصين.

وهذا المنطلق تؤكده مساعي مجموعة الأمن الرباعية التي ضمت إلى جانب الولايات المتحدة واليابان كلاً من الهند وأستراليا والتي عقدت قمة خاصة للتأكيد على أساسيات وسبل المواجهة المحتملة مع الصين.

البحث عن مصدات استراتيجية

ورغم أن موقف اليابان خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت برئاسة بوريس جونسون مؤخراً كان أكثر تردداً في ما يتعلق بالمواجهة مع الصين، حيث ناورت لإصدار بيان مشترك يخلو من عبارات استفزازية تحملها بمفردها مسؤولية تسخين الموقف مع بكين،إلا أن إجراء المناورات الحالية قرب الجزر المتنازع عليها بين الصين واليابان يوحي بأن طوكيو تبحث عن مصدات استراتيجية لدرء الخطر الصيني الماثل أمام حدودها، دون أن تتورط بشكل مباشر في نزاعات ثنائية مع دولة جارة تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري مع اليابان، فضلاً عن إدراكها مدى تصاعد القوة الصينية خلال السنوات الأخيرة. وقد كانت طوكيو في مقدمة الدول التي اشتكت من تعديلات قانون حرس الحدود الصيني الأخير الذي منح تلك القوات صلاحيات استخدام السلاح في منع سفن الدول الأخرى من الدخول إلى المياه التي تعتبرها بكين مياهاً إقليمية بينما لا تقر طوكيو لها بذلك.

ويتابع المراقبون الموقف الأمريكي المستجد في المنطقة، حيث تطور الدعم الأمريكي لأمن اليابان وقدراتها الدفاعية، وكذلك بالنسبة لتايوان وكوريا الجنوبية. كما تعمق الحوار الاستراتيجي والدبلوماسي مع الهند، ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، وتقارباً مع الحلفاء الغربيين التقليديين. وينظر إلى تحركات واشنطن في المنطقة من زاوية الرد على مشروع (الحزام والطريق) الصيني، حيث يعتقد الخبراء الأمريكيون أن أهدافه الاستراتيجية والاقتصادية تعكس طموحات بكين في تعزيز هيمنتها على أكبر عدد ممكن من دول العالم. ولعل هذا يفسر سرعة تحرك واشنطن في تعزيز تحالفاتها في منطقة الهند والمحيط الهادئ، خاصة المحور البحري تايوان – اليابان، في مواجهة استراتيجية الصين الهادفة إلى تطوير شراكاتها في آسيا عبر الأورال.

وقد كشف اللقاء الأول بين إدارة بايدن ومسؤولَيْن صينيين رفيعي المستوى في ألاسكا، عن تباين عميق في تطلعات الخصمين القويين، وبالتالي مدى حاجة كل طرف لتسريع جهوده الاستباقية تحسباً لمستقبل قد يكون صعباً. وتدرك واشنطن حجم تعاظم القوة الصينية وحجم الإنفاق العسكري الذي يتركز على تقنيات الفضاء العسكرية والتعاون مع روسيا في هذا الإطار، فضلاً عن تطوير قدراتها البحرية والصاروخية. من هنا يصبح الالتفاف على هذه القوة ضرورة استراتيجية تتطلب تأمين التحالفات المطلوبة أولاً، وهو ما تمثله هذه المناورات من ضمان المواقف الإيجابية للأطراف المشاركة فيها، كما تتطلب الاستعداد العملياتي الذي يتم أيضاً من خلال التمرينات العسكرية والاطمئنان إلى جاهزية القوات.