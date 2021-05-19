شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تتظاهر للمطالبة بحماية أوسع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

انضمت شخصيات سياسية فرنسية، الأربعاء، إلى تجمع لآلاف من عناصر الشرطة، تنديداً بالعنف المتزايد الذي يتعرضون له والاستجابة القضائية غير المناسبة.

وقررت النقابات تنظيم التجمع بعد أسبوعين على مقتل الشرطي إريك ماسون، بينما كان يحقق في موقع تجارة مخدرات في مدينة أفينيون جنوبي فرنسا. وأفاد المنظمون بأن أكثر من 35 ألف شخص، لبوا دعوة نقابات الشرطة للتظاهر.

وانتقدت المعارضة بشدة وصول وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي شق طريقه بصعوبة وسط الحشد. وردد بعضهم: «يجب أن تساعدنا!».

ورد الوزير على شرطي قال له إنه لا يعرف حين يغادر إلى العمل «كيف سيعود»، قائلاً: «في كل مساء حين أخلد إلى النوم، أفكر بكم». وقال ميكايل وهو شرطي قدم من شمال غرب فرنسا: «أنا شرطي، أقف مع الزملاء الذين يخاطرون بحياتهم يومياً. ليس أمراً سهلاً، يجب أن يكون لدينا المزيد من الوسائل للتدخل بأمان. ولتنفذ الأحكام».

أما وزير العدل، اريك دوبون-موريتي الذي غاب عن التجمع، فكان هدفاً للمتظاهرين والنقابات الذين طالبوا باستجابة قضائية أقوى. ومنذ مأساة أفينيون، أعطت الحكومة تعهدات بشأن تعديلات قضائية للنقابات التي استقبلها رئيس الوزراء جان كاستيكس في 10 مايو/ أيار الجاري.