شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة من الحرب العالمية تُجلي 25 ألفاً في فرانكفورت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين: (أ ف ب)

أجلت السلطات الألمانية، الأربعاء، نحو 25 ألف شخص في فرانكفورت، بعد العثور على قنبلة وزنها 500 كيلوجرام تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وقالت سلطات مدينة فرانكفورت، إن نحو 25 ألفاً من سكان المنطقة الواقعة في حي نوردند المكتظ بالسكان، اضطروا إلى إخلاء منازلهم قبل تفجير القنبلة.

وأوضحت أن أجهزة تفكيك الألغام ستفجر القنبلة بعد طمرها بالتراب. ولا تزال ألمانيا مليئة بالقنابل غير المنفجرة التي غالباً ما يعثر عليها في ورش بناء، بعد 76 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفككت سبع قنابل عام 2020، بعد العثور عليها في موقع أوروبي لسيارات تيسلا الكهربائية في برلين. وكشفت قنابل أخرى السنة الماضية في كولونيا ودورتموند وفرانكفورت.

وشهد عام 2017 العثور على قنبلة بزنة 1,4 طن في فرانكفورت، ما تسبب في إجلاء 65 ألف شخص، في أكبر عملية إجلاء في أوروبا منذ 1945.