شكرا لقرائتكم خبر عن يسرقون نوافذ وأبواباً من فيلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

باشرت محكمة الجنايات في دبي نظر قضية اتهمت فيها عصابة آسيوية مكونة من 5 أشخاص بينهم عربي باحتجاز حارس وسرقة أبواب ونوافذ بقيمة 25 ألف درهم من فيلا بعد تسور جدارها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو العام الماضي حين تقدم خليجي (33 عاماً) ببلاغ عن سرقة أبواب ونوافذ من فيلاته بعد حجز حارسها، وحسب إفادة المبلغ في التحقيقات فانه تلقى اتصالًا من الحارس يفيد باحتجازه داخل المطبخ من قبل عمال شركة متخصصة في تركيب النوافذ والأبواب بعد تسورهم جدار الفيلا.