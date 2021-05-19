«بيتكوين» تستعيد مستوى 38 ألف دولار بعد فقدان ثلث قيمتها

قلصت عملة بيتكوين خسائرها الحادة التي منيت بها خلال اليوم، ليجري تداولها منتصف ليل الأربعاء /الخميس عند 38,290 دولار بتراجع 11% عن اليوم السابق، بعدما كانت هوت بأكثر من 30% ملامسة مستوى 30 ألف دولار.

وهوت العملات المشفرة، الأربعاء، في أحد أسواء أيامها بعدما قاد التراجع العملة الأكبر «بيتكوين» فاقدة كل ما حققته منذ إعلان إيلون ماسك أن شركة تيسلا تمتلك ما يقارب 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وأن شركته ستقبل السداد بالعملة المشفرة، قبل أن يتراجع مطلع الأسبوع الجاري، ما أشعل حمى بيع للعملة الأغلى على الإطلاق.

حمى البيع التي اجتاحت كل منصات تداول العملات، غذتها تحذيرات خرجت في الصين من العملات المشفرة، حيث قالت عدة اتحادات مصرفية صينية مختصة الأربعاء إن العملات المشفرة «ليست عملات حقيقية» محذرة من «المضاربة» في هذا البلد الذي يستعد لاطلاق عملته الرقمية. وكانت الصين أحد معاقل بيتكوين، أشهر العملات الرقمية.

وهوت العملات المشفرة بأكثر من 30%، لتفقد أكثر من ثلث قيمتها السوقية، وفقدت ثاني أشهر العملات «إيثيريوم» 34.5% إلى 2213.9 دولار، قبل أن تقلص خسائرها إلى حوالي 24% منتصف الليل بـ 2555 دولاراً. وانهارت كذلك، عملة «ليتكوين» وتراجعت بأكثر من 43% إلى 167.6 دولار، ومثلها هوت «بيتكوين كاش» 40.6% إلى 647.9 دولار.

وقامت بكين بانعطافة جذرية عام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم «أنشطة إجرامية».

وكانت الدولة الآسيوية قلقة من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة على نظامها المالي وعلى الاستقرار الاجتماعي كذلك. لكنها سمحت بأنشطة تعدين البيتكوين وامتلاك العملة الافتراضية بشكل فردي.

فيما يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية في الخارج، دعت ثلاثة اتحادات مصرفية الثلاثاء الهيئات المالية إلى «عدم قبول [...] أو استخدام العملات الرقمية» كوسيلة تسديد.

وأشارت في بيان مشترك إلى أن «أسعار العملات الرقمية ارتفعت مؤخراً ثم انهارت» في الخارج، بينما «ازدادت» أنشطة المضاربة.

وأضاف الاتحاد الوطني للتمويل عبر الإنترنت والاتحاد المصرفي الصيني واتحاد الدفع والتعويضات، هذا «يقوض بشكل خطير أمن أصول الناس ويعطل النظام الاقتصادي العالمي».

وإذ حظرت الصين التعامل بالعملة المشفرة إلا أنها تسرع خطواتها لإطلاق عملتها الافتراضية التي سيصدرها وسيشرف عليها البنك المركزي.

ومن المرجح أن تحل العملة الرقمية الصينية، الوسيلة المستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، محل العملات المعدنية والأوراق النقدية لأول مرة في عام 2022 خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. (وكالات)