أن تتوه وسط زحام الحياة أمر طبيعي، تصحو في نهار يوم ما لتجد نفسك مجرد إنسان يمشي على طريق طويل لا يعرف منتهاه، وكأن مخططاتك وأحلامك ومشاريعك تصغر هي الأخرى في عينيك حتى تكاد لا تراها. يهيأ لك أنها مجرد خيال تجمعه في كؤوس تحتسي منه كل يوم ليلتحم بك فتراه واقعاً.

لا بأس إن داهمتك تلك اللحظات من وقت لآخر، فالرياح التي تعصف بالإنسان تكون أقوى منه أحياناً، يستسلم لها، يضعف أمامها، ينتظرها لتستكين، يتأمل إعصارها وجنونها، يستجمع البقايا ثم ينهض.. لكن إذا عصفت رياح نفسه من أعماق ذاته، ماذا يفعل؟

صعب أن تتوه الذات من صاحبها، تعذبه قبل أن يعيد احتضانها. موجع ضياع الإنسان وسط زحام أفكاره وتقلبات أحواله. تلك المرحلة الانتقالية لا تصيب المرء بعجز وشلل إلا إذا تفاقمت دون أن يملك في أعماقه خزيناً من الخبرة واليقين والمعرفة والثقة والإيمان.. الإيمان بالله يعلو كل شيء لكن الثقة بالنفس فعل إيمان أيضاً.. الثقة بمن نحب فعل إيمان.. الثقة بالطريق الذي نمشي عليه وبأحلامنا وخيالنا فعل إيمان.. الثقة بمن عبر في حياتنا ومن سبقنا وتعلمنا منه ولو مقولة هو فعل إيمان أيضاً.. النظر بعين القلب فعل إيمان.. الرؤية بالبصر والبصيرة فعل إيمان.. الثقة كلمة ومفتاح للحياة. تشرع للإنسان أبواب نفسه ومنها يصل إلى كل أبواب الخارج. حين تصاب النفس بالغرور تصاب بالعمى، العملية تلقائية ومربوطة بحبال لا يمكن قطعها.

ممتع أن تحتفظ بسلم صغير في أعماقك، تستخدمه كلما أردت أن ترتفع عن المشاكل والعراقيل والأزمات والعقبات.. من فوق ترى ذاتك وسط تلك الهموم، وترى الهموم بحد ذاتها بكل تجرد وكأن الواقف تحت ليس أنت؛ تخاطب روحك بمنطق حيادي، ترى لو كنت أنت الواقف في الجانب الآخر من الأزمة كيف كان رد فعلك وبماذا تفكر وإلى أين يقودك إحساسك؟

من يسبق الآخر إلى الخروج من العمق إلى الخارج أي إلى الواجهة، أعصابك وطباعك أم عقلك وإرادتك؟ هل تقتنع بما تقول وهل كل ما تقوله نابع من قناعتك أم أن الغضب يحكم ويتحكم فيسيطر أحياناً ويصير هو الناطق باسمك؟

فعل إيمان. حتى العودة عن الخطأ تصير بلسماً يداوي كل الجراح وكل النفوس إذا تحلى بالإيمان؛ يصير اللقاء مع الذات ومع الآخر ممتعاً.

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